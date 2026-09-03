Anne Hathaway sufre ataques conservadores en redes sociales

Sectores conservadores de Estados Unidos lanzaron severas críticas contra Anne Hathaway por defender los derechos reproductivos.

La controversia resurgió tras difundirse en X un fragmento de una entrevista de 2022 en el programa The View.

La actriz compagina la polémica mediática con su embarazo actual y el anuncio de su próximo proyecto Days of Thunder 2.

Arremetida conservadora contra las declaraciones de Anne Hathaway

La actriz estadounidense Anne Hathaway se convirtió en el centro de duras críticas por parte del movimiento MAGA tras resurgir una entrevista de 2022. En el espacio televisivo The View, la celebridad calificó la interrupción del embarazo como un acto de compasión tras la anulación de Roe v. Wade.

La difusión del clip por parte de LifeNews.com provocó señalamientos inmediatos de figuras públicas como Laura Ingraham, Marc Thiessen y la cuenta Libs of TikTok. Críticos mediáticos y activistas calificaron sus palabras de enfermas y reprocharon la postura de la estrella de cine.

Ataques de Hollywood, nuevo embarazo y rodaje con Tom Cruise

La controversia se suma a los comentarios del actor Randy Quaid, quien cuestionó abiertamente la contratación de la artista para la secuela de Days of Thunder. El intérprete puso en duda el atractivo de la actriz dentro de la industria de la farándula tras confirmarse su coestelar junto a Tom Cruise.

Pese a los constantes ataques en redes sociales, Hathaway confirmó su participación en la nueva producción cinematográfica mientras atraviesa un nuevo embarazo. Las jornadas de filmación de la película se iniciarán oficialmente una vez que se concrete el nacimiento de su bebé.