Anniston exige limpiar vertedero ilegal de neumáticos

La ciudad de Anniston interviene para obligar el retiro de miles de neumáticos acumulados cerca de zonas residenciales.

Inspecciones locales detectaron múltiples infracciones de seguridad, riesgos de incendio y violaciones de códigos municipales.

Autoridades aplican el uso de una máquina cortadora de neumáticos para agilizar la limpieza completa del predio.

Investigación municipal por infracciones y peligro de incendio

Las autoridades de Anniston coordinaron inspecciones de seguimiento entre abril y mayo para abordar denuncias comunitarias por molestias públicas.

El departamento de bomberos local inició reuniones desde febrero con la empresa Gensco Tire Company tras registrar severos riesgos en sus dependencias.

Reclamaciones de los vecinos de la calle 18 a la 23

Habitantes del sector denunciaron la acumulación desmedida de neumáticos en remolques y terrenos al aire libre en esta zona del este de Alabama.

La concejala Erica Tolson confirmó que la compañía debe solucionar la situación para garantizar la seguridad sanitaria e higiene de la comunidad.