Anthropic lanza Claude Fable 5 con defensas de ciberseguridad

Anthropic anunció el lanzamiento general de Claude Fable 5, su modelo de inteligencia artificial más potente.

El sistema cuenta con estrictas salvaguardas para mitigar riesgos de mal uso en el sector tecnológico.

El debut coincide con los preparativos de la compañía para realizar su próxima salida a bolsa ante la SEC.

Claude Fable 5 llega al mercado corporativo con restricciones estrictas

La empresa tecnológica Anthropic presentó oficialmente al público general su nuevo modelo comercial denominado Claude Fable 5. Esta versión destaca por sus capacidades avanzadas en programación, análisis de datos complejos e investigación empresarial.

Para mitigar riesgos informáticos, los desarrolladores integraron un sistema automático de protección que redirige consultas potencialmente peligrosas hacia Claude Opus 4.8. Estas restricciones de seguridad operan con un criterio conservador y se activan en menos del 5 % de las sesiones.

Anthropic expande el Proyecto Glasswing a sectores estratégicos

De forma paralela, la firma tecnológica actualizó su modelo especializado Claude Mythos 5 y extendió el acceso del Proyecto Glasswing a 150 nuevos socios de 15 países. El programa de ciberseguridad incluye ahora infraestructuras críticas como energía, salud y telecomunicaciones.

Este avance en ciencia y tecnología se alinea con la presentación confidencial de la documentación de la empresa ante la SEC para cotizar en Wall Street. Con este movimiento de mercado, la corporación acelera su competencia financiera frente a firmas rivales como OpenAI y SpaceX.