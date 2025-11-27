Apartamento en Hoover sin agua corriente en Acción de Gracias

27 de noviembre de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

El agua corriente es una necesidad que muchos agradecen, y los vecinos de un complejo de apartamentos en Hoover también agradecerían que sus grifos fluyeran este Día de Acción de Gracias.

“Esta soy yo abriendo el grifo”, dijo una residente, mostrando que el agua estaba cortada.

La residente no quiso ser identificada, pero sí quería que la comunidad supiera lo que ella y muchos otros están experimentando.

Vive en el complejo de apartamentos The Park at Hoover y dijo que han estado sin agua desde el lunes.

“Estoy un poco frustrada, triste, y más bien enojada”, compartió la mujer.

Los vecinos dicen que no han podido bañarse ni lavar los platos.

Esta situación también está cambiando los planes de la gente para el Día de Acción de Gracias con sus seres queridos.

“Porque tenía familiares que intentaban venir a mi casa, pero tuvimos que organizarnos e ir a la casa de otra familia”, dijo.

Los correos electrónicos que la administración envió a los residentes confirman que una fuga inesperada es la causa.

“El equipo de reparación está trabajando lo más rápido posible”, decía un correo electrónico.

La administración agradeció a los residentes su paciencia y les ofreció agua embotellada para los inodoros y para beber.

“Es horrible porque siento que esto debería haber sido un asunto urgente”, dijo la mujer. “Entiendo que es el día festivo, pero hay familias en este edificio, o en este complejo, que no tienen agua”.

Nuestro equipo también se ha puesto en contacto con Central Alabama Water.

Un portavoz de la empresa dijo que están al tanto del problema, pero que este es responsabilidad del complejo de apartamentos. Dicho esto, su equipo está disponible para ayudar al complejo de apartamentos si es necesario.