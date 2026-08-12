Apartamentos clausurados en Tuscaloosa por presencia de moho

Inspectores municipales declararon inhabitables 22 departamentos del complejo residencial estudiantil The Walk.

La emergencia sanitaria complica el alojamiento de estudiantes a pocos días de iniciar clases universitarias.

La cifra de inmuebles afectados aumentó progresivamente desde 6 iniciales hasta alcanzar las 22 unidades.

Clausura de apartamentos estudiantiles en Tuscaloosa por severo moho

Inspectores de la ciudad clausuraron un total de 22 viviendas en el complejo The Walk tras detectar condiciones insalubres provocadas por brotes masivos de moho. La cifra de inmuebles inhabilitados escaló progresivamente de seis a 11, hasta alcanzar el número actual de unidades inhabitables a días de comenzar las actividades académicas.

Las evaluaciones técnicas revelaron la propagación de hongo en paredes, techos y conductos de ventilación en los departamentos. Padres de los estudiantes universitarios afectados han iniciado acciones legales y gestiones directas para la cancelación inmediata de los contratos de arrendamiento.

Rescisión de contratos y problemas de vivienda universitaria

Representantes como Colleen Cooper lograron la liberación por escrito de sus compromisos contractuales, aunque denuncian que la administración de la residencia mantiene deudas pendientes por cerca de 1 500 dólares. Otros familiares, entre ellos Kelsey DeSantis, confirmaron que pruebas independientes certificaron altos niveles de insalubridad en los inmuebles.

El problema habitacional afecta directamente la planeación previa al inicio escolar de la University of Alabama, pautado para el miércoles 19 de agosto. Varios jóvenes perjudicados han tenido que alojarse temporalmente con sus compañeras de hermandad mientras buscan un nuevo hogar permanente.