Apoyo comunitario en Talladega para trabajadores que perderán sus empleos

26 de marzo de 2026 – CHILDERSBURG, Alabama – Agencias.

Cientos de personas en el condado de Talladega pronto buscarán nuevas oportunidades laborales, y sus comunidades se están asegurando de que no estén solas en esta situación.

“Esto tendrá un gran impacto, un impacto enorme, porque la gente necesita trabajo en todas partes, especialmente aquí”, dijo Chantell Nix.

Los residentes de Childersburg, Alpine y alrededores afirman que la fábrica de celulosa Coosa Pines Fluff Mill ha sido un pilar fundamental para el sustento de las familias durante años. Domtar, citando la situación del mercado y los altos costos de mantenimiento, cerrará definitivamente sus puertas en mayo, dejando a cerca de 300 personas sin empleo.

“Fue desgarrador enterarnos. Son 285 familias las que se verán afectadas, y el efecto dominó para nuestra comunidad, de nuestro tamaño y para cualquier comunidad, es enorme. Por eso, inmediatamente comenzamos a trabajar con organizaciones comunitarias del condado de Talladega”, dijo John-Mark Freeman.

Freeman, quien trabaja con las Cámaras de Comercio de los condados de Sylacauga y Talladega para preparar a los trabajadores despedidos para una feria de empleo, afirma que capacitarlos en habilidades para entrevistas es fundamental.

“Es posible que estas personas nunca hayan elaborado un currículum, así que estamos colaborando con socios comunitarios para guiarlos en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. No se trata solo de presentarlos a empleadores, sino de brindarles las herramientas para que sean excelentes candidatos”, explicó Freeman.

Freeman espera anunciar pronto la información sobre la feria de empleo, pero ante un cambio inesperado, la comunidad reconoce que la adaptación no será fácil.

“Piensen en cuánto tiempo ha estado abierta esa planta. Piensen en cuánto tiempo le han dedicado su vida. Va a ser difícil, incluso desgarrador”, comentó Nix.

Tammy Waters, Gerente Sénior de Asuntos Públicos de Domtar, emitió el siguiente comunicado:

La planta de celulosa esponjosa de Coosa Pines se ha visto afectada por las difíciles condiciones del mercado y la antigüedad de sus activos, lo que ha generado altos costos de mantenimiento y operación. A pesar de los esfuerzos del equipo, cada vez resulta más difícil operar la planta de manera rentable. Tras evaluar cuidadosamente todas las opciones, tomamos la difícil pero necesaria decisión estratégica de paralizar la planta indefinidamente.

Domtar se compromete a brindar apoyo a los empleados afectados, en colaboración con el Estado de Alabama, ofreciéndoles recursos para la transición laboral, orientación sobre beneficios y comunicación regular y transparente durante este período.

La producción en la planta de Coosa Pines cesará a mediados de mayo de 2026. Hasta esa fecha, la planta implementará un plan de cierre gradual de operaciones para garantizar una transición segura y ordenada para los empleados, los clientes y las instalaciones.