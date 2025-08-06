Apple invertirá 600.000 millones de dólares en EEUU para eludir aranceles

6 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

Apple, en un evento con el presidente Donald Trump, anunció un incremento de su inversión en Estados Unidos, sumando otros 100,000 millones de dólares. Este nuevo compromiso eleva la inversión total de la compañía en el país a 600,000 millones de dólares en los próximos cuatro años. La decisión busca, en gran parte, evitar la imposición de futuros aranceles.

Durante la conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump celebró la noticia, destacándola como “uno de los compromisos más importantes” en un periodo de gran auge de inversiones en la nación. El presidente elogió a empresas como Apple por “regresar a casa”. Por su parte, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, se mostró de acuerdo con la visión de Trump de priorizar la “innovación y la fabricación en Estados Unidos”. Cook mencionó que sus productos se diseñan y que la compañía ha creado 450,000 empleos con miles de proveedores en los 50 estados.

A pesar del anuncio, la compañía aún depende de una vasta red de suministro en China, que emplea a más de tres millones de trabajadores. En los últimos años, Apple ha diversificado su producción trasladando parte de sus operaciones a Vietnam, Tailandia e India, lo que no se alinea con los planes de Trump de traer toda la manufactura a Estados Unidos.

El compromiso de inversión se suma a un anuncio previo de febrero, cuando Apple ya había prometido invertir 500,000 millones de dólares y contratar a 20,000 personas en Estados Unidos. La compañía también tiene planes de abrir una fábrica en Texas para la producción de máquinas de inteligencia artificial y una academia en Detroit para capacitar a empresas más pequeñas en el uso de esta tecnología. No es la primera vez que Apple hace promesas de inversión similares durante las administraciones de Trump y Biden.

Uno de los principales objetivos de Trump ha sido que Apple fabrique sus iPhone en suelo estadounidense. Aunque la compañía prometió aumentar su inversión en proveedores estadounidenses, un informe de The New York Times señala que algunas de estas empresas tienen su sede en Estados Unidos, pero fabrican sus componentes en el extranjero. Sin embargo, Cook anunció que “muy pronto” el vidrio de todos los nuevos iPhone y Apple Watch se fabricará en Kentucky.

Trump reiteró que las empresas que deseen evitar los aranceles, como un impuesto del 100% a chips y semiconductores, deben invertir y producir en Estados Unidos. A principios de año, Trump había amenazado con un arancel del 25% a los productos de Apple si no trasladaba su fabricación al país. Ante esta presión, las acciones de Apple subieron más del 5% el miércoles, tras la filtración del aumento de su inversión en Estados Unidos.