Apuñalamiento en Albertville deja un acusado de intento de homicidio

Una fuerte pelea en un complejo residencial de la ciudad terminó con dos personas heridas por múltiples puñaladas.

El principal sospechoso fue detenido por las autoridades y procesado judicialmente bajo cargos criminales severos.

El procedimiento judicial aplicará una legislación estatal especial que permite la denegación de fianza al detenido.

Detalles de la agresión con arma blanca en apartamentos de Albertville

Un altercado violento ocurrido a las 10:00 a.m. de un viernes en los apartamentos Oak Creek desencadenó una emergencia policial masiva. Los oficiales locales que acudieron al lugar hallaron a dos hombres con múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Huntsville debido a la gravedad extrema de sus lesiones. Las autoridades determinaron que en el incidente violento ocurrido en Alabama únicamente participaron Nicholas Trombetta y la otra víctima.

Nicholas Trombetta enfrentará cargos bajo la Ley de Aniah

El sospechoso Nicholas Trombetta fue ingresado formalmente a la cárcel del condado de Marshall tras recibir cargos por intento de asesinato. La fiscal de distrito Jennifer Bray confirmó que no se procesará penalmente al segundo involucrado, quien aún convalece de las heridas.

El proceso legal destaca institucionalmente debido a que Trombetta será sometido a una audiencia especial bajo la Ley de Aniah expandida. Dicha legislación estatal faculta a los magistrados del tribunal para denegar el derecho a fianza a los imputados por delitos graves.