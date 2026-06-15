Apuñalamiento masivo en Bessemer deja un muerto en autobús

Qué pasó: Un ataque masivo con arma blanca dentro de un autobús chárter dejó como saldo cuatro personas heridas en el estacionamiento de un Walmart de Bessemer.

Un ataque masivo con arma blanca dentro de un autobús chárter dejó como saldo cuatro personas heridas en el estacionamiento de un Walmart de Bessemer. Por qué importa: El incidente generó un despliegue inmediato de los cuerpos de rescate en Alabama y culminó con el deceso de una de las víctimas.

El incidente generó un despliegue inmediato de los cuerpos de rescate en Alabama y culminó con el deceso de una de las víctimas. El dato clave: Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya se encuentra bajo custodia policial tras el violento disturbio.

Ataque con arma blanca en el estacionamiento de Walmart

Un trágico altercado se registró en un autobús en el estacionamiento del supermercado Walmart en Bessemer. El Departamento de Bomberos de Bessemer acudió de urgencia para atender a cuatro personas que sufrieron heridas graves por apuñalamiento durante el incidente.

Los paramédicos trasladaron de inmediato a la totalidad de los heridos hacia las instalaciones médicas del Hospital UAB. Lamentablemente, los portavoces oficiales confirmaron que una de las víctimas agredidas falleció más tarde en el centro médico a causa de la gravedad de sus lesiones.

Detalles de las víctimas y detención del sospechoso en Alabama

De acuerdo con declaraciones de Kendric Hughley, jefe de bomberos de Bessemer, el vehículo implicado corresponde a un autobús chárter. En la unidad viajaba un contingente de 40 guardias de seguridad que transitaban por la zona de regreso hacia el estado de Luisiana.

Las fuerzas de seguridad pública y las unidades de rescate recibieron la alerta del disturbio a las 1:13 p.m. del lunes. Tras la intervención en el perímetro de la tienda, la policía logró neutralizar la amenaza y mantiene a un sospechoso bajo custodia.