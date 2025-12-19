Archivos de Epstein vinculan a Clinton en jacuzzi y fiestas con Jagger y Jackson

19 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.

El Departamento de Justicia estadounidense divulgó recientemente una vasta colección de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, donde destacan imágenes de figuras públicas prominentes. Entre el material publicado se encuentran fotografías del expresidente Bill Clinton en momentos de relajación dentro de un jacuzzi, así como retratos del financiero fallecido junto a celebridades de la talla de Mick Jagger y Michael Jackson.

Una de las imágenes que más atención ha captado muestra a Clinton descansando en una bañera de hidromasaje con los brazos relajados, acompañado por un individuo cuya identidad permanece oculta por motivos de privacidad. La difusión de este contenido generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde portavoces oficiales manifestaron su sorpresa ante la naturaleza de las capturas fotográficas encontradas en los expedientes.

Los archivos desclasificados contienen múltiples registros visuales del exmandatario, algunos de los cuales confirman su presencia en los mismos espacios que Epstein. Además, se incluyeron registros de eventos sociales donde el político coincidió con el vocalista de los Rolling Stones, aunque en esas tomas específicas no aparece el financiero que fue el centro de la investigación criminal.

Esta entrega masiva de información consta de casi cuatro mil archivos distribuidos en diversos formatos digitales que suman un volumen considerable de datos. La mayoría de los documentos son reportes escritos, pero también se integraron videos y fotografías individuales que forman parte de expedientes más extensos revisados minuciosamente por las autoridades para proteger a las víctimas involucradas.

A pesar de la relevancia de estas imágenes, especialistas en el caso consideran que la información censurada podría limitar el descubrimiento de nuevos detalles sobre la red de abuso de Epstein. El proceso de publicación fue impulsado por un mandato legal que contó con el respaldo del Congreso y la firma presidencial, aun cuando existen menciones previas sobre vínculos pasados entre el actual mandatario y el financista.

Debido a la enorme cantidad de folios que integran la investigación, la fiscalía advirtió que la divulgación completa se realizará de manera gradual y por etapas. Se espera que durante las siguientes semanas el gobierno libere cientos de miles de documentos adicionales, conforme avancen las revisiones necesarias para garantizar que no se filtre información extremadamente sensible o privada.