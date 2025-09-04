Argentina, Brasil y Ecuador, clasificados al Mundial 2026, son acompañados por Uruguay, Colombia y Paraguay

4 de septiembre de 2025 – Deportes – EFE.

Uruguay, Colombia y Paraguay han asegurado su pase al Mundial de 2026, uniéndose a Argentina, Brasil y Ecuador, quienes ya habían clasificado. Con estos seis equipos con boletos directos por Sudamérica, solo queda un lugar en la repesca, que se decidirá en la última jornada de las eliminatorias el 9 de septiembre. La disputa será entre Venezuela, con 18 puntos, y Bolivia, que tiene 17.

Lionel Messi fue una figura clave para Argentina en su victoria 3-0 sobre Venezuela, un partido que marcó el último encuentro de Messi en casa en unas eliminatorias mundialistas. Con dos goles, Messi no solo se convirtió en el máximo goleador del torneo con ocho tantos, sino que también aseguró el liderato de Argentina. A pesar de una fuerte defensa de la Vinotinto, la Albiceleste se impuso con autoridad, sumando 38 puntos y consolidándose como líder.

Brasil demostró su poderío con una contundente victoria 3-0 sobre Chile en el Maracaná. Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes anotaron para la Canarinha, que con este triunfo se ubicó en el segundo puesto de la tabla. A pesar del resultado, Chile, en el último lugar de la clasificación, tuvo un desempeño notable en la defensa. Sin embargo, la ofensiva de Brasil fue letal en los últimos minutos del partido, sellando su victoria y asegurando una posición alta en la tabla.

Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, aseguró su decimoquinta participación en una Copa del Mundo al derrotar a Perú 3-0. Los goles de Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas sellaron la victoria en un partido dominado por completo por la Celeste. Perú, que necesitaba un milagro para mantener sus esperanzas, no pudo hacerle frente al ataque uruguayo, que mostró su superioridad de principio a fin.

Colombia también se sumó a la lista de clasificados al vencer 3-0 a Bolivia. Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero le dieron a la selección su pase al Mundial, lo que representa la séptima vez en su historia. La victoria fue un respiro para el equipo, que venía de una racha de seis partidos sin ganar. Ahora, Colombia se prepara para enfrentar a Venezuela, un encuentro crucial para las aspiraciones de la Vinotinto de llegar a la repesca.

Paraguay aseguró su regreso a un Mundial por primera vez desde 2010. Un empate 0-0 con Ecuador fue suficiente para que la Albirroja se quedara con el sexto y último puesto directo de clasificación. Ecuador, que ya estaba clasificado, se defendió con solidez y con el punto obtenido, llega a la última jornada con una posición favorable. Con este resultado, Paraguay logró su novena clasificación, mientras que Ecuador se prepara para su quinta.