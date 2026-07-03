Argentina sufre ante Cabo Verde para ir a octavos del Mundial 2026

Qué pasó – Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga de dieciseisavos.

– Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga de dieciseisavos. Por qué importa – La campeona sigue viva tras un partido agónico donde casi salta la sorpresa.

– La campeona sigue viva tras un partido agónico donde casi salta la sorpresa. El dato clave – Lionel Messi marcó su gol número 20 en Mundiales.

Resumen del agónico Argentina vs Cabo Verde en Miami

La Selección de Argentina logró una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 a Cabo Verde. El encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante más de 64.000 espectadores, se resolvió en una prórroga de infarto llena de goles. La ‘Albiceleste’, actual campeona del mundo, tuvo que sudar la gota gorda para derribar la resistencia del conjunto africano.

Lionel Messi abrió el marcador en la primera parte con un gol de bandera tras un control prodigioso. Sin embargo, Cabo Verde, el país más pequeño en pasar la primera fase en la historia, empató en la segunda mitad gracias a Deroy Duarte. El partido se fue a la prórroga, donde Lisandro Martínez volvió a adelantar a Argentina. Sidny Cabral empató con un golazo espectacular, pero un autogol de Diney Borges en el minuto 111 selló el triunfo definitivo.

Próximo rival de Argentina en octavos de final

Tras esta sufrida victoria en el primer cruce eliminatorio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce su próximo destino. Argentina se enfrentará a la selección de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará el próximo martes en la ciudad de Atlanta, donde la ‘Albiceleste’ buscará mantener su racha histórica contra equipos africanos, a los que ha vencido en sus últimos ocho enfrentamientos oficiales en el ámbito de Deportes.

Egipto será una nueva prueba de fuego para una Argentina que mostró dudas defensivas y falta de ritmo frente a Cabo Verde. Los cambios introducidos por Scaloni, como Julián Álvarez y Nico González, dieron energía al equipo en la recta final del partido. Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a ser decisivo con paradas clave en los últimos minutos de la prórroga para asegurar el pase de ronda. La afición argentina, que pobló las gradas de Miami, espera un mejor rendimiento en la siguiente fase eliminatoria.