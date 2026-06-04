Argentina vs Islandia en Auburn: Todo sobre el partido amistoso

La Selección Argentina de fútbol jugará un partido amistoso contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn.

El evento deportivo marca un hito histórico al transformar por primera vez un icónico recinto de fútbol americano con 87 años de trayectoria.

El encuentro se disputará el martes 9 de junio de 2026 y las entradas oficiales tienen un costo inicial desde los $45 dólares.

¿Cuándo y dónde se juega el amistoso de Argentina contra Islandia?

El deporte universitario en Alabama experimentará un acontecimiento histórico con el enfrentamiento entre la Selección Argentina e Islandia. El partido amistoso internacional se disputará en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, transformando el legendario recinto de fútbol americano para el soccer.

La cita está programada para el martes 9 de junio de 2026 a las 22:00 horas en horario local. Esta exhibición forma parte de la gira “Camino a los 26”, sirviendo como el cierre de preparación para el conjunto albiceleste.

Logística de Auburn-Opelika Tourism y venta de boletos oficiales

La organización local, coordinada por Auburn-Opelika Tourism, lidera las tareas logísticas para recibir a miles de espectadores internacionales. Se anticipa que el evento genere un impacto económico de gran relevancia en el sector hotelero y comercial de la ciudad.

Las entradas oficiales para presenciar el partido ya se pueden adquirir desde los $45 dólares. Los fanáticos interesados pueden efectuar la compra y elegir asientos mediante los operadores Ticketmaster US y Paciolan.