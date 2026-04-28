Ariana Grande anuncia lanzamiento de su nuevo álbum Petal y gira mundial

28 de abril de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La estrella del pop Ariana Grande ha sorprendido a sus seguidores este martes al confirmar el inicio de una nueva era musical. Su octavo álbum de estudio llevará por título Petal y tiene como fecha de estreno oficial el próximo 31 de julio de 2026. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por su base de fanáticos global, marcando un retorno esperado a la escena discográfica con una propuesta que promete renovar su sonido e imagen artística.

Para acompañar el anuncio, la cantante estadounidense compartió una imagen en sus redes sociales donde se le observa con un aspecto fresco y natural. En la fotografía, Grande aparece sonriendo y destaca la ausencia de su icónica coleta alta, lo que simboliza visualmente el cambio de etapa. Este nuevo capítulo en su carrera cuenta con la colaboración creativa del productor Ilya Salmanzadeh, quien ha trabajado junto a la intérprete en la coescritura de las canciones que integran este disco.

En publicaciones previas, Ariana Grande describió este proyecto como una obra llena de vitalidad que logra florecer incluso en condiciones adversas y desafiantes. La metáfora del crecimiento a través de las grietas sugiere un contenido emocional profundo y una evolución en su narrativa personal. Este lanzamiento llega en un año de intensa actividad para la artista, quien busca consolidar su posición como una de las figuras más influyentes de la música actual.

Además del estreno de Petal, la cantante se prepara para regresar a los escenarios con la gira titulada The Eternal Sunshine. Este tour representa su primera serie de conciertos en siete años y contempla un recorrido extenso por diversas ciudades de Norteamérica, sumando cinco fechas especiales en la ciudad de Londres. La expectativa por verla nuevamente en vivo es alta, considerando que su última gira internacional de gran escala concluyó en el año 2019.

El repertorio de los próximos conciertos incluirá temas de su séptimo álbum, Eternal Sunshine, el cual profundiza en las experiencias personales de la artista tras su separación matrimonial. Las canciones exploran las complejidades de las relaciones de pareja y los procesos de sanación después de una ruptura. De esta manera, Grande busca conectar de forma más íntima con su público a través de letras honestas y una producción sonora de alta calidad que refleja su madurez profesional.

Durante su ausencia de las giras musicales, Ariana Grande se enfocó en su exitosa participación en el musical cinematográfico Wicked, interpretando el papel de Glinda. La segunda entrega de esta producción de fantasía llegó recientemente a los cines tras el éxito crítico y comercial de la primera parte, que obtuvo importantes reconocimientos en la temporada de premios. Con el estreno de Petal y su nueva gira, la artista retoma plenamente su faceta de estrella del pop para deleite de sus millones de oyentes en todo el mundo.