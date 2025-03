Ariana Grande enfrenta su divorcio y sana en la versión extendida de ‘Eternal Sunshine’

28 de marzo de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Ariana Grande lanza este viernes la versión extendida de su séptimo álbum de estudio, Eternal Sunshine, una obra en la que la cantante estadounidense refleja sus emociones y sana las heridas de su tumultuosa ruptura con Dalton Gomez. Esta nueva edición incluye una introducción inédita que se adentra en un “fin del mundo”, dando paso a cinco canciones adicionales.

Uno de los sencillos más destacados de esta nueva versión es Twilight Zone, en el que, con una base de pop ochentero, Grande revive su relación con Gomez. A través de los versos de la canción, transmite un mensaje de despedida, afirmando: “Espero que ganes como mejor actor porque me equivoqué completamente contigo”. Estos versos dan cuenta del dolor y la confusión que aún persisten tras la ruptura.

A lo largo de la canción, Ariana también muestra su lucha interna, expresando sentimientos de incredulidad y superación. “Y no es que todavía no te haya superado. Es tan extraño, esto nunca lo hago”, canta. Además, reflexiona sobre lo ocurrido y asegura: “No es que te extrañe, no lo hago. A veces, simplemente no puedo creer que hayas sucedido”.

A continuación, Warm ofrece un contraste con el tono anterior, en la que Ariana expresa un estado de bienestar personal y la posibilidad de volver a encontrar el amor. En el estribillo de esta canción, la artista canta: “Porque estoy genial por mi cuenta. Pero es más cálido en tus brazos”, sugiriendo la dualidad entre la independencia y el deseo de conexión.

Por su parte, Dandelion le da un giro más juguetón y atrevido al álbum, mientras que en Past Life explora el proceso de superación a través de una base de hip-hop. En esta canción, reflexiona sobre cómo dejar atrás el pasado y avanzar, mostrando una faceta más introspectiva.

En Hampstead, Ariana recuerda con nostalgia sus tiempos en Londres, evocando momentos vividos en la ciudad. “Dejé mi corazón en un pub de Hampstead. Y perdí mi mente para bien. Deseché mi reputación, pero nos ahorré más dolor”, canta en una de sus estrofas, mostrando la mezcla de emociones que acompañan su memoria.

Esta nueva entrega sigue al álbum Eternal Sunshine, lanzado en marzo del año pasado, que ya había sido una reflexión sobre las dificultades de las rupturas amorosas, especialmente tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez. Con este trabajo, Ariana abre una ventana a sus vivencias personales y emocionales, ofreciendo a sus seguidores un relato sincero.

Las seis nuevas canciones que componen esta versión extendida también marcan el regreso de Ariana tras su exitosa participación en el musical Wicked, donde interpretó a Glinda junto a Cynthia Erivo (Elphaba). Este regreso a la música se presenta como un preludio del estreno de la segunda parte de la película Wicked: For Good, programada para este año, que promete continuar la racha de éxitos de la cantante.