Ariana Grande se retira de la música tras gira Eternal Sunshine

- Qué pasó: Ariana Grande concluyó su gira mundial y anunció un retiro temporal de los escenarios y de la vida pública.
- Por qué importa: La cantante busca priorizar su salud mental y bienestar tras el constante escrutinio mediático sobre su físico.
- El dato clave: El tour internacional contó con 41 fechas, cerrando con 10 conciertos seguidos en el O2 Arena de Londres.
El emotivo adiós de Ariana Grande en el O2 Arena de Londres
La estrella estadounidense Ariana Grande finalizó oficialmente su gira Eternal Sunshine con un show cargado de lágrimas en la capital británica. Ante miles de fanáticos reunidos en el estadio O2 Arena de Londres, la intérprete de 33 años confirmó el inicio de una pausa profesional indefinida.
El espectáculo marcó el cierre de un recorrido internacional que comenzó el pasado mes de junio en Oakland, California. Durante la jornada final, la protagonista de la adaptación cinematográfica Wicked agradeció el respaldo incondicional del público a lo largo de sus 41 presentaciones internacionales.
Los motivos tras el retiro temporal de la artista de Farándula
El representante oficial de la cantante ratificó que el alejamiento mediático busca resguardar el bienestar integral de la estrella pop. La decisión fue planificada previamente para mitigar la presión pública y los continuos comentarios en redes sociales vinculados a su aspecto físico tras el video Petal.
Como consecuencia directa de esta pausa laboral, la artista renunció al musical Sunday in the Park with George en Londres. Su salida provocó la posterior renuncia del actor Jonathan Bailey, cancelando el proyecto teatral donde ambos compartirían elenco bajo la dirección de la obra de Stephen Sondheim.
¿Por qué Ariana Grande se retira de los escenarios en 2026?
Ariana Grande inició un retiro temporal para resguardar su salud mental, establecer límites personales y alejarse del escrutinio mediático constante sobre su vida y apariencia física.
¿Cuántos conciertos realizó Ariana Grande en la gira Eternal Sunshine?
La gira Eternal Sunshine de Ariana Grande constó de 41 fechas internacionales en total, incluyendo 10 presentaciones consecutivas realizadas en el estadio O2 Arena de Londres.