Ariana Grande se retira de la música tras gira Eternal Sunshine

Qué pasó: Ariana Grande concluyó su gira mundial y anunció un retiro temporal de los escenarios y de la vida pública.

Ariana Grande concluyó su gira mundial y anunció un retiro temporal de los escenarios y de la vida pública. Por qué importa: La cantante busca priorizar su salud mental y bienestar tras el constante escrutinio mediático sobre su físico.

La cantante busca priorizar su salud mental y bienestar tras el constante escrutinio mediático sobre su físico. El dato clave: El tour internacional contó con 41 fechas, cerrando con 10 conciertos seguidos en el O2 Arena de Londres.

El emotivo adiós de Ariana Grande en el O2 Arena de Londres

La estrella estadounidense Ariana Grande finalizó oficialmente su gira Eternal Sunshine con un show cargado de lágrimas en la capital británica. Ante miles de fanáticos reunidos en el estadio O2 Arena de Londres, la intérprete de 33 años confirmó el inicio de una pausa profesional indefinida.

El espectáculo marcó el cierre de un recorrido internacional que comenzó el pasado mes de junio en Oakland, California. Durante la jornada final, la protagonista de la adaptación cinematográfica Wicked agradeció el respaldo incondicional del público a lo largo de sus 41 presentaciones internacionales.

Los motivos tras el retiro temporal de la artista de Farándula

El representante oficial de la cantante ratificó que el alejamiento mediático busca resguardar el bienestar integral de la estrella pop. La decisión fue planificada previamente para mitigar la presión pública y los continuos comentarios en redes sociales vinculados a su aspecto físico tras el video Petal.

Como consecuencia directa de esta pausa laboral, la artista renunció al musical Sunday in the Park with George en Londres. Su salida provocó la posterior renuncia del actor Jonathan Bailey, cancelando el proyecto teatral donde ambos compartirían elenco bajo la dirección de la obra de Stephen Sondheim.