Arrestado en EE.UU. por matar a trece caimanes y publicar imágenes en Snapchat

25 de septiembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Un hombre de veintiún años fue detenido por las autoridades en Florida, acusado de matar ilegalmente a por lo menos trece caimanes. Se alega que él y sus amigos subieron a la plataforma social Snapchat imágenes de los reptiles muertos.

Los agentes lograron arrestar a Jacob Latreille en el condado de Brevard, ubicado en la parte central de Florida. La detención se produjo después de una investigación que incluyó la obtención de videos de Snapchat, grabados por su amigo, Luke Michael Landry, de veinticinco años, en los que se documenta cómo se capturaban y mataban a los reptiles, según la información contenida en la orden de arresto hecha pública.

Este acto parece haber sido un esfuerzo coordinado, ya que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) informó que, además de la orden de arresto para Latreille, oriundo de la ciudad de Mims, también hay órdenes de arresto vigentes para Landry, Robert Gage Martin y Wyat Scott Lowe, todos procedentes de Titusville.

La FWC acusa a Latreille, quien ya cuenta con un historial de al menos cuatro detenciones previas, y a sus presuntos cómplices de haber capturado a siete caimanes el 19 de abril, la mayoría de ellos usando solo sus manos, mientras se encontraban en un bote aerodeslizador, antes de “matar a la mayoría de ellos”.

Posteriormente, entre el 24 de abril y el 11 de mayo, continuaron con la caza ilegal de al menos otros siete caimanes, a los que también dieron muerte, de acuerdo con el comunicado emitido por la FWC. Las imágenes que ellos mismos grabaron muestran a siete caimanes muertos apilados sobre hielo en una embarcación, y a los supuestos responsables posando con otros cinco animales sin vida en el mismo bote, según se detalla en la declaración jurada de la orden de arresto. En uno de los videos, según el documento, se ve a Latreille manejando la lancha de noche, dirigiéndola hacia donde están los animales y dando instrucciones para que los demás pudieran atraparlos.

El organismo concluyó su declaración enfatizando: “La FWC se toma muy en serio esta y otras violaciones a la vida silvestre. Capturar y manipular vida silvestre de forma ilegal es una grave violación de la ley de Florida y representa un riesgo tanto para la vida silvestre como para la seguridad pública”. Se estima que Florida alberga más de una quinta parte de la población total del caimán americano, con aproximadamente 1.25 millones de ejemplares, de un estimado nacional de cinco millones, según datos de la organización Defenders of Wildlife.