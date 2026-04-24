Arrestado en Sheffield tras resistirse y morder a un perro policía

24 de abril de 2026 – FLORENCE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Sheffield enfrenta múltiples cargos luego de que, según las autoridades, interrumpiera una operación del Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Lauderdale y se resistiera al arresto el miércoles por la noche en Florence.

Según el Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Lauderdale, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento el miércoles en la calle N. Locust con la asistencia del Equipo SWAT de Florence-Lauderdale y la Unidad Canina del Departamento de Policía de Florence.

Funcionarios del grupo de trabajo indicaron que David Culliver, de 46 años y residente de Sheffield, llegó al lugar, pero no participaba en la investigación y se inmiscuyó en la situación.

Los investigadores informaron que Culliver se puso agresivo, gritó a los agentes y se metió en la vía pública. Los agentes le advirtieron repetidamente que se retirara, según las autoridades.

Las autoridades indicaron que Culliver volvió a la vía pública y continuó interrumpiendo el tráfico.

Los agentes le informaron que estaba arrestado, pero él forcejeó y se resistió cuando intentaron esposarlo, según informó el grupo de trabajo.

Un perro policía de Florence fue desplegado para ayudar en la detención de Culliver. Durante la detención, las autoridades indicaron que Culliver agarró una de las patas del perro y lo mordió.

Los agentes golpearon a Culliver para que soltara al perro. Culliver fue reducido, esposado y trasladado al Centro Médico del Norte de Alabama para recibir tratamiento por las heridas punzantes del perro. Posteriormente, fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Lauderdale.

Culliver enfrenta los siguientes cargos:

Resistencia al arresto

Alteración del orden público

Intoxicación en la vía pública

Obstrucción a la labor de un perro policía

Las autoridades informaron que Culliver permanece en prisión con una fianza de $2,500.

El grupo de trabajo anunció la publicación del video grabado con la cámara corporal completa para brindar mayor contexto y transparencia.