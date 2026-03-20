Arrestado prófugo tras meses de investigación y registro en Jefferson

20 de marzo de 2026 – LEEDS, Alabama – Agencias.

Una persona ha sido arrestada tras una investigación de meses en la que participaron múltiples agencias, según informa la Policía de Leeds.

Las autoridades de Leeds informan que la Unidad de Investigaciones Especiales de Leeds, junto con el equipo SWAT de Leeds, Star One del Condado de Jefferson y el SWAT de la Policía de Irondale, completaron una investigación de narcóticos tras ejecutar una orden de registro en la casa de Joshua Hester, en el área de 7700 Sunrise Circle, el 4 de marzo.

Las autoridades afirman que durante el registro recuperaron fentanilo, marihuana y otros artículos para el consumo de drogas. Los oficiales indicaron que también encontraron múltiples armas de fuego, dos de las cuales habían sido denunciadas como robadas en Birmingham, incluyendo un arma de fuego 5.56 sin número de serie, comúnmente conocida como “pistola fantasma”.

Los oficiales informaron que Hester también tenía en su posesión dos dispositivos de conversión para ametralladoras y blindaje corporal.

Las autoridades de Leeds señalaron que el sitio móvil de pruebas NIBIN (Red Nacional de Información Balística Integrada) del Centro de Crimen del Área Metropolitana Este acudió a Leeds y analizó las armas. Los resultados preliminares, según los oficiales, muestran que las armas en posesión de Hester están estrechamente correlacionadas con casquillos encontrados en homicidios y otros tiroteos en Birmingham en 2024.

Las autoridades informaron que la ATF fue notificada y respondió para que la Policía de Leeds pueda asistirlos en la presentación de cargos federales.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Leeds afirmó que, durante el transcurso de la investigación, también conocieron el pasado de Hester.

Hester, según la Policía de Leeds, fue arrestado por intento de asesinato y por disparar contra una patrulla de la Policía de Birmingham en Gate City en 2015. En 2023, Hester había sido arrestado por asalto en primer grado, tráfico de heroína e intento de elusión por delito grave. Las autoridades de Leeds también indicaron que, al momento de la orden de registro, Hester tenía una orden judicial activa por delito grave en el condado de Shelby por recibir propiedad robada (RSP) en primer grado y también se descubrió que era sospechoso en un caso de intento de asesinato sin resolver en Birmingham.

Las autoridades informan que Hester se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Jefferson y está siendo acusado de lo siguiente:

* Tráfico x4

* Recibir propiedad robada (RSP) 2×2

* Ciertas personas tienen prohibido poseer una pistola

* Uso u obtención ilegal de una sustancia controlada (UDOCS)

* Posesión ilegal de una sustancia controlada (UPOCS)

* Posesión de piezas diseñadas para convertir una pistola en una ametralladora x2

“Estamos muy agradecidos con Star One del Condado de Jefferson, el SWAT de la policía de Irondale, EMACC y la ATF por su asistencia en este caso. Esperamos que el Departamento de Policía de Birmingham pueda utilizar la evidencia encontrada durante esta investigación para ayudar a resolver algunos de sus casos de crímenes violentos y prevenir futuros incidentes”, declaró la Policía de Leeds.