Arrestados tres miembros de Los Rodolfos por agentes en Ciudad de México

21 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron la aprehensión de tres individuos señalados como miembros del grupo delictivo Los Rodolfos, estructura identificada como una de las mayores responsables de la violencia en la metrópoli.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, a través de un comunicado oficial, que las tres detenciones se llevaron a cabo mediante operativos separados en dos demarcaciones territoriales de la capital. Durante estas acciones, también se confiscaron 385 dosis de sustancias ilícitas, una pistola, diversas placas vehiculares, documentación variada y tarjetas SIM para dispositivos móviles.

En la realización de estas operaciones, se contó con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, brindando apoyo a los agentes capitalinos.

Las indagatorias realizadas por el Ministerio Público sugieren que los tres sujetos arrestados presumiblemente ejercían roles de liderazgo o coordinación dentro de la banda criminal Los Rodolfos, cuyas actividades ilícitas incluyen la venta minorista de drogas, la deforestación ilegal, la comisión de asesinatos y la extorsión.

Los detenidos son tres hombres cuyas edades son 28, 49 y 30 años. Se ha verificado que los tres cuentan con historial previo en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Una vez consumada la detención, los individuos quedaron bajo la jurisdicción del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su estatus legal mientras se prosiguen las investigaciones. Las propiedades implicadas fueron aseguradas y permanecen bajo custodia policial. La Fiscalía de la capital enfatizó que la neutralización de Los Rodolfos representa un avance significativo dentro de los esfuerzos orientados a disminuir los crímenes de alto impacto en la Ciudad de México.

Cabe recordar que, hace aproximadamente tres años, las autoridades mexicanas ya habían logrado la captura del líder de la organización criminal, conocido como Gerardo N o ‘el Yayo’, junto a dos colaboradores. En aquella ocasión, se les decomisaron dos armas restringidas para uso exclusivo del ejército y una cantidad de polvo blanco que presentaba las características de la cocaína. El Gobierno de México ha identificado la operación de más de una decena de agrupaciones delictivas en el área metropolitana, siendo los enfrentamientos entre grupos antagónicos como la Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión una fuente considerable de los homicidios que tienen lugar en la urbe.