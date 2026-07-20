Arrestan a diputado en Jefferson por agredir a recluso

Un oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson fue arrestado tras presuntamente agredir a un prisionero.

El agente fue suspendido de sus funciones bajo licencia administrativa mientras avanza la investigación judicial.

El detenido fue identificado como Nicholas Chaz Austin, de 24 años, y enfrenta cargos por agresión en segundo grado.

¿Por qué arrestaron al diputado Nicholas Chaz Austin?

Nicholas Chaz Austin, de 24 años y oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, fue puesto bajo arresto tras ser acusado de agredir físicamente a un recluso dentro de las instalaciones penitenciarias locales.

Tras detectarse el incidente, las autoridades le impusieron cargos formales por agresión en segundo grado. Austin fue retirado de sus labores de patrullaje y custodia, quedando bajo licencia administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

Investigación en curso y canales para denuncias de la comunidad

Las investigaciones sobre el caso en este sector de Alabama continúan abiertas para esclarecer cómo ocurrieron las agresiones en el centro penitenciario. Los detectives buscan determinar la secuencia exacta de los hechos y deslindar responsabilidades disciplinarias y penales.

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson solicitó la colaboración ciudadana. Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse al 205-325-1450 o llamar de forma anónima a Crime Stoppers al 205-254-7777.