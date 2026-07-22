Arrestan a dos hombres con drogas y armas en Birmingham

Qué pasó : Un operativo antinarcóticos de la Policía de Birmingham derivó en la captura de dos hombres y la incautación de drogas y armas de fuego.

: Un operativo antinarcóticos de la Policía de Birmingham derivó en la captura de dos hombres y la incautación de drogas y armas de fuego. Por qué importa : La intervención desarticuló un punto de distribución ilegal que además poseía armamento reportado como robado.

: La intervención desarticuló un punto de distribución ilegal que además poseía armamento reportado como robado. El dato clave: Se decomisaron más de 1.5 kilos de marihuana, variados narcóticos y un total de siete armas de fuego.

Incautación de armas y narcóticos en Birmingham

La Unidad de Vicios y Narcóticos de la Policía de Birmingham ejecutó una orden de registro en la cuadra 500 de la 3.ª Avenida Oeste en Alabama. El operativo culminó con la detención de Patrick Coleman, Jr., de 30 años, y D’Andre Glasco, acusados de tráfico de drogas y posesión de sustancias controladas.

Durante el procedimiento, los oficiales decomisaron 1.543 gramos de marihuana, 36 gramos de hongos psilocibios y diversas pastillas de venta controlada. Entre el material requisado figuraban dosis de Alprazolam, Dexmetilfenidato y Percocet.

Cargos judiciales y armas robadas decomisadas

Además del cargamento de estupefacientes, las autoridades confiscaron siete armas de fuego dentro del inmueble. Reportes oficiales de la policía confirmaron que al menos dos de los armamentos hallados contaban con reporte previo de robo.

Posterior al registro e incautación, ambos sospechosos fueron trasladados e ingresados en las instalaciones de la Cárcel del Condado de Jefferson. Allí permanecen reclusos a la espera de que avance el debido proceso penal por los delitos imputados.