Arrestan a dos sospechosos tras agresión en Trussville

La policía detuvo a dos personas acusadas de atacar a una víctima en el estacionamiento de un comercio en Trussville.

La respuesta rápida permitió capturar a los involucrados en solo 15 minutos mediante el uso de tecnología de rastreo.

La víctima sufrió laceraciones en el rostro y fue trasladada a un hospital local, descarta heridas de bala.

Operativo policial rápido tras violencia en un centro comercial

Dos sospechosos permanecen bajo custodia policial tras protagonizar una agresión violenta en el estacionamiento del Walmart de Trussville Crossings Parkway, en Alabama. El incidente movilizó a las autoridades locales a las 11:39 a. m. del domingo.

Testigos presenciales reportaron que los agresores atacaron físicamente a la víctima y efectuaron una detonación de arma de fuego antes de huir. Los paramédicos atendieron al afectado por heridas faciales y descartaron impactaciones por proyectil en el lugar.

Tecnología Flock Safety fue clave para la captura de los sospechosos

El Departamento de Policía de Trussville logró rastrear el vehículo en fuga gracias a la descripción brindada por testigos y al sistema de cámaras inteligentes Flock Safety. La detención se ejecutó apenas 15 minutos después de recibir la llamada de emergencia.

El caso se mantiene bajo investigación activa sin revelarse aún la identidad de los arrestados. Las autoridades solicitan a cualquier persona con información adicional comunicarse directamente al teléfono 205-655-2101 para colaborar con el proceso legal.