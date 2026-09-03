Arrestan a exestudiante universitario por violación en Alabama

La Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun arrestó a un exestudiante de Jacksonville State University acusado de violación.

El caso responde a una investigación iniciada por la policía del campus tras una agresión denunciada en la fraternidad Delta Chi.

La detención se ejecutó el 1 de septiembre de 2026 tras formalizarse la acusación de un gran jurado del Séptimo Circuito Judicial.

Detención de exestudiante por agresión en Jacksonville State

Un exestudiante de Jacksonville State University fue puesto bajo custodia policial en relación con una investigación por violación. El arresto fue ejecutado por la Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun en cumplimiento de una acusación formal dictada por el gran jurado.

El caso tuvo su origen en noviembre de 2025, tras reportarse una agresión sexual dentro de la residencia de la fraternidad Delta Chi. A raíz de la denuncia, el Departamento de Policía de Jacksonville State University inició las indagaciones correspondientes.

Proceso judicial y llamado a la comunidad en el condado de Calhoun

Las conclusiones de las autoridades policiales fueron remitidas a la Oficina del Fiscal del Distrito del Séptimo Circuito Judicial de Alabama para su revisión formal. Tras evaluar las evidencias presentadas, los fiscales procedieron a imputar penalmente al exalumno.

El sospechoso, que ya no forma parte del alumnado de la institución, permanece detenido desde el 1 de septiembre de 2026. Las fuerzas de seguridad han solicitado a la ciudadanía aportar cualquier información adicional sobre el incidente.