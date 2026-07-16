Arrestan a exoficial de Birmingham por agresión sexual

Un antiguo policía de la ciudad enfrenta cargos graves tras ser acusado de agresión sexual en primer grado.

El sospechoso cometió el presunto delito mientras todavía formaba parte activa de la fuerza de seguridad local.

El arresto fue ejecutado el 16 de julio por un equipo especializado en la captura de criminales violentos.

Detalles del arresto de Darrion Lapsley en Alabama

El Equipo de Aprehensión de Delincuentes Violentos detuvo a Darrion Lapsley, un hombre de 26 años de edad. La detención ocurrió este 16 de julio tras una denuncia formal de abuso físico presentada en su contra.

De acuerdo con las autoridades locales de Alabama, el sospechoso será ingresado formalmente en la Cárcel del Condado de Jefferson. Lapsley se desempeñaba como agente activo del orden al momento de reportarse el incidente.

La postura del Departamento de Policía de Birmingham

La agresión sexual ocurrió el pasado 12 de julio en la cuadra 800 de 3rd Avenue West. El acusado había iniciado su carrera dentro del cuerpo de seguridad durante el transcurso del año 2025.

Tras la denuncia, los portavoces policiales reiteraron su compromiso absoluto de investigar cualquier caso de mala conducta. La institución aseguró que se aplicará todo el peso de la ley para garantizar la rendición de cuentas.