Arrestan a Gregory Thompson por delitos sexuales en Alabama

Qué pasó: El exoficial de policía Gregory Thompson fue arrestado por múltiples cargos de abuso e intento de actos sexuales con un menor.

El exoficial de policía Gregory Thompson fue arrestado por múltiples cargos de abuso e intento de actos sexuales con un menor. Por qué importa: Las graves acusaciones se originaron por actos presuntamente cometidos mientras ejercía funciones activas en el cuerpo policial de Birmingham.

Las graves acusaciones se originaron por actos presuntamente cometidos mientras ejercía funciones activas en el cuerpo policial de Birmingham. El dato clave: El sospechoso permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Jefferson sin posibilidad de fianza.

Arresto de expolicía de Birmingham por abusos a un menor

El Departamento de Policía de Birmingham arrestó este jueves 30 de julio a Gregory Thompson, de 38 años. El exoficial veterano enfrenta cargos por violación en primer grado, abuso sexual en primer grado y viajar para encontrarse con un menor para un acto sexual ilegal en el estado de Alabama.

La detención de Thompson, residente de Center Point, se llevó a cabo sin incidentes. Actualmente, el acusado permanece recluso en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza mientras avanza el caso judicial.

Detalles de la investigación contra Gregory Thompson en Jefferson

Las acusaciones corresponden a hechos presuntamente ocurridos en 2026 bajo la jurisdicción del condado de Jefferson, época en que Thompson aún pertenecía a la corporación policial. La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson asumió el control directo de las indagatorias penales.

El imputado ingresó al Departamento de Policía de Birmingham en 2018 y presentó su renuncia antes de ejecutarse la orden de aprehensión. Las autoridades locales confirmaron que colaborarán plenamente con los investigadores asignados durante todo el proceso.