Arrestan a hombre de Birmingham por atropellar a un peatón con su auto

Arrestan a hombre de Birmingham por atropellar a un peatón con su...

20 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La policía arrestó a un hombre en Birmingham luego de que, según las autoridades, atropellara a un peatón con su vehículo.

El Departamento de Policía de Birmingham arrestó a William Burt, de 41 años y residente de Birmingham, bajo cargos de agresión en primer grado.

El incidente ocurrió en el bloque 4900 de Richard Arrington Jr. Blvd. el 21 de abril de 2026.

La policía indicó que su investigación preliminar reveló que Burt usó intencionalmente su vehículo para atropellar a un peatón.

Las autoridades informaron que el peatón sufrió lesiones graves, pero que no ponen en peligro su vida.

Burt fue detenido el miércoles 20 de mayo sin incidentes.

Fue ingresado en la cárcel del condado de Jefferson.