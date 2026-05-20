Arrestan a hombre de Birmingham por narcotráfico tras investigación en Shelby

20 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una investigación de varios meses llevada a cabo por el Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Shelby culminó en una importante redada antidrogas y un arresto en Birmingham.

La investigación, que comenzó en el condado de Shelby, condujo a las autoridades al condado de Jefferson.

El 13 de mayo, tras obtener una orden judicial con causa probable, las autoridades del condado de Shelby, con la ayuda del equipo SWAT del condado de Jefferson, allanaron una vivienda en el bloque 2000 de la calle 25 Ensley en Birmingham.

El sospechoso, Dejuan Montez Garrett, fue arrestado y se incautaron drogas ilegales en la propiedad, incluyendo fentanilo, metanfetamina, marihuana sintética, marihuana e isotonitazeno.

Garrett ha sido acusado de tráfico de fentanilo, tráfico de metanfetamina, tráfico de drogas sintéticas y posesión ilegal de armas de fuego.

Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Jefferson.