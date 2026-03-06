Arrestan a hombre por presunto voto ilegal en dos elecciones

6 de marzo de 2026 – CONDADO DE MARION, Alabama – Agencias.

El Departamento de Justicia informa que un hombre con ciudadanía mexicana legal votó en múltiples elecciones estadounidenses. Posteriormente, fue arrestado y compareció ante un tribunal federal.

Documentos judiciales alegan que Homero Ramos, de 51 años, es residente permanente legal del condado de Marion, pero que nunca obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Según los registros de la Secretaría de Estado de Alabama y el Tribunal Testamentario del condado de Marion, Ramos votó en las elecciones generales de 2022 y 2024. Según la ley de Alabama, solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse para votar y votar en las elecciones. Sin embargo, Ramos presuntamente se registró para votar y votó en dos elecciones a pesar de no tener ciudadanía estadounidense.

La pena máxima por este cargo es de cinco años de prisión.