Arrestan a ofensor sexual por identidad falsa en Pelham

La policía de Pelham arrestó a Schmohn Juaquine Dunn, un ofensor sexual registrado que usaba una identidad falsa para entrenar niños.

El sospechoso alquilaba de forma independiente canchas de baloncesto en el centro recreativo municipal sin vínculo con las autoridades locales.

Tras ser reconocido por un ciudadano a través del registro oficial, se le prohibió el ingreso y el caso pasó a la fiscalía del condado.

Detención en el centro recreativo de Pelham tras denuncia ciudadana

Las autoridades de la policía de Pelham arrestaron a Schmohn Juaquine Dunn luego de ser identificado como un ofensor sexual registrado en las instalaciones deportivas municipales. El individuo utilizaba una identidad falsa para alquilar canchas de baloncesto e impartir entrenamientos privados a niños.

Un ciudadano reconoció a Dunn en el registro público de agresores sexuales cuando este ingresó al recinto recreativo e inmediatamente alertó a las fuerzas de seguridad en Alabama. Tras el reporte, los agentes acudieron al lugar, vetaron su acceso a las instalaciones y procedieron con su detención inmediata.

Antecedentes judiciales y deslinde de las organizaciones deportivas locales

Las autoridades aclararon que Dunn no trabajaba para Pelham Parks and Recreation ni contaba con el patrocinio de Pelham Youth Athletics. El acusado actuaba de forma totalmente independiente y, hasta el momento, la policía confirmó que no existen denuncias formales de víctimas en su contra relativas a este hecho.

El caso reviste gravedad por sus antecedentes penales previos. En 2018, la policía de Hoover acusó a Dunn de violación y secuestro en primer grado tras un incidente similar en un gimnasio. La investigación activa quedó a cargo de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Shelby.