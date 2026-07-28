Arrestan a preparador por fraude fiscal en Center Point

Michael Anthony Shine fue arrestado por tramitar declaraciones de impuestos falsas a través de Shine’s Pro Servs.

La investigación reveló la falsificación de créditos energéticos para solicitar más de 70 millones de dólares.

Se procesaron 8.383 declaraciones fraudulentas logrando desembolsos del IRS por 65 millones de dólares.

Esquema de fraude con créditos energéticos del IRS

Agentes federales arrestaron a Michael Anthony Shine tras descubrir un millonario fraude fiscal en Center Point.

Su empresa gestionó 8.383 declaraciones engañosas incluyendo falsos créditos para bombas de calor geotérmicas mediante el Formulario 5695.

Irregularidades operativas y usurpación de funciones

A pesar de la revocación de su número EFIN, Shine siguió enviando formularios desde sus direcciones IP.

El acusado se presentaba falsamente como abogado sin contar con licencia legal en el estado de Alabama.