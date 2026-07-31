Arrestan a sujeto en Gadsden por abuso de menor de 12 años

Jamey Patterson fue detenido tras una investigación por delitos sexuales iniciada por la denuncia del hermano de la víctima.

El sospechoso enfrenta cargos por el abuso continuado de un menor de 12 años durante casi un año.

Permanece en el Centro de Detención del Condado de Etowah con una fianza fijada en $50,000 dólares y estrictas restricciones.

Arresto de Jamey Patterson en el Condado de Etowah

Un operativo policial concluyó con la captura de Jamey Patterson, un residente de Gadsden acusado de abuso sexual contra un menor de 12 años. La detención se llevó a cabo el jueves 30 de julio tras una minuciosa investigación desarrollada por las autoridades locales.

El caso salió a la luz pública después de que la víctima le revelara los hechos a su hermano. Este último acudió de inmediato ante los investigadores del Condado de Etowah para interponer la denuncia correspondiente sobre los abusos que habrían iniciado en 2025.

Cargos penales y condiciones de la fianza

Las pesquisas policiales señalan que las agresiones continuaron durante aproximadamente un año antes de ser reportadas. Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado e ingresado formalmente en el Centro de Detención del Condado de Etowah en el estado de Alabama.

El juez fijó una fianza en efectivo de $50,000 dólares. Asimismo, se impusieron medidas cautelares severas que prohíben a Patterson contactar a la víctima o a su familia, acercarse sin supervisión a menores de 18 años y utilizar internet, dispositivos móviles o redes sociales.