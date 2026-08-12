Arrestan a sujeto en Oxford por solicitación de pornografía

Aubrey Jamaal Butler fue detenido en Oxford tras una investigación por delitos contra menores en internet.

La policía decomisó docenas de dispositivos electrónicos que permitieron ampliar los cargos en su contra.

El imputado enfrenta un total de 15 cargos por solicitación electrónica y uno por producción de material ilícito.

Detención y múltiples cargos por delitos cibernéticos en Oxford

Agentes de la Oxford Police arrestaron a Aubrey Jamaal Butler, de 46 años, acusado de graves delitos cibernéticos en perjuicio de menores. El sospechoso enfrenta un total de 15 cargos por solicitación electrónica de pornografía infantil y un cargo adicional por producción de dicho material ilícito.

El operativo policial se desencadenó tras recibir alertas enviadas por el National Center for Missing & Exploited Children. Durante el allanamiento a su propiedad, las autoridades procedieron al decomiso de docenas de aparatos electrónicos que pertenecían al imputado.

Investigación en curso y evidencia hallada en Alabama

Las investigaciones de los detectives locales revelaron nuevos elementos incriminatorios a medida que analizaban la evidencia digital incautada. Aunque inicialmente se le imputaron siete cargos, los agentes sumaron ocho acusaciones más este martes conforme avanzaba el peritaje técnico en el estado de Alabama.

El análisisforense de los dispositivos electrónicos continúa en desarrollo para determinar si existen más víctimas o delitos asociados. Las autoridades mantienen abierta la investigación para presentar todos los elementos de prueba ante los tribunales correspondientes.