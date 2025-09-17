Arrestan a un hombre tras tiroteo contra helicóptero médico e hiriendo a enfermera

Arrestan a un hombre tras tiroteo contra helicóptero médico e hiriendo a...

17 de septiembre de 2025 – AUTAUGA COUNTY, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido arrestado después de que un helicóptero médico y uno de los paramédicos a bordo fueran alcanzados por disparos mientras respondían a una llamada de emergencia en el centro de Alabama la madrugada del miércoles.

El Sheriff del condado de Autauga, Mark Harrell, dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 4:20 a.m. en el área de County Road 51. Allí, los bomberos voluntarios habían establecido una zona de aterrizaje en un campo abierto.

Harrell explicó que cuando el helicóptero Haynes Life Flight llegó al lugar, se escucharon varios disparos. La ventana del lado derecho de la aeronave fue impactada, y un enfermero de vuelo a bordo fue golpeado por el rebote de la bala.

Los agentes, que ya estaban en camino para ayudar a que el helicóptero aterrizara de forma segura para la llamada de emergencia, inmediatamente comenzaron a recabar información sobre la procedencia de los disparos, dijo el sheriff.

El piloto y los bomberos pudieron dar a los investigadores información sobre la ubicación aproximada del tirador, y los agentes rápidamente encontraron y detuvieron a un sospechoso. El sheriff dijo que también se recuperó un arma.

El sospechoso ha sido identificado como Peter Ellison, de 48 años. La información sobre su lugar de residencia no estuvo disponible de inmediato.

Según los registros judiciales, Ellison creía que el helicóptero era un dron.

Harrell dijo que Ellison fue llevado a la Cárcel Metropolitana del Condado de Autauga y acusado de disparar contra un vehículo ocupado. Se encuentra detenido con una fianza de $30,000, solo en efectivo.

Harrell agregó que el enfermero de vuelo herido fue atendido en el lugar, y la víctima original de la llamada fue llevada al hospital en ambulancia en lugar de por aire.

Ellis también enfrenta cargos federales pendientes por el incidente del tiroteo del miércoles, ya que el FBI y la FAA han tomado la delantera en la investigación.