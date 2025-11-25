Arrestan cuatro personas con explosivos improvisados en México occidental

25 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional de México llevaron a cabo la detención de cuatro personas este martes en el estado de Michoacán, ubicado en el occidente del país. Durante la operación, las fuerzas de seguridad confiscaron a los individuos artefactos explosivos de fabricación casera, además de incautar dos vehículos en los que se desplazaban.

Estas detenciones se enmarcan en las acciones llevadas a cabo bajo el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, una estrategia implementada por el Gobierno mexicano. Este plan fue lanzado como respuesta al asesinato de Carlos Manzo, el presidente municipal de Uruapan, ocurrido a principios de noviembre. El crimen de Manzo provocó una fuerte ola de indignación y diversas manifestaciones de protesta en todo el territorio nacional, lo que motivó el incremento de los operativos de seguridad en la región.

El operativo conjunto, en el que participaron diversas instituciones de seguridad federal como la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo como resultado el aseguramiento de los cuatro artefactos explosivos artesanales y los dos vehículos mencionados. Estas acciones coordinadas buscan reforzar la presencia y la efectividad de las fuerzas del orden en la entidad federativa.

Además de los arrestos en cuestión, los agentes de seguridad han estado realizando amplios patrullajes en varios municipios clave de Michoacán. Estos municipios incluyen Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero. En su comunicado, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso con la población michoacana, con el objetivo de mantener la tranquilidad pública y reforzar las condiciones de seguridad en todo el estado.

Estas recientes acciones policiales se producen apenas un día después de otra detención relevante en el mismo estado. El día anterior, fue capturado Jaciel Antonio Herrera Torres, conocido por su alias “El Pelón”. Los investigadores lo señalan como el presunto responsable de haber reclutado a dos personas implicadas directamente en el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Las autoridades informaron que, como parte de los resultados obtenidos durante el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, se han logrado la detención de un total de 122 personas. Adicionalmente, se han asegurado 56 armas de fuego, 6,673 cartuchos, 363 cargadores, 66 artefactos explosivos, 17 kilogramos de marihuana y 425 kilogramos de metanfetamina, junto con otras sustancias ilícitas, mostrando el alcance de las operaciones realizadas en la zona.