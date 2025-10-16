Arresto de 7 hombres en una operación encubierta contra la explotación infantil

16 de octubre de 2025 – IRONDALE, Alabama – Agencias.

Siete hombres enfrentan cargos después que, según informaron los agentes, fueron sorprendidos intentando reunirse con menores para mantener relaciones sexuales.

El Departamento de Policía de Irondale informó que los hombres fueron arrestados tras la operación encubierta contra la explotación infantil en línea. Los cargos incluyen solicitación electrónica de menores y viajar para encontrarse con una menor para mantener relaciones sexuales ilegales.

“Es repugnante que haya personas que busquen niños para explotarlos; es inquietante”, declaró el teniente Jason Hill de la Policía de Irondale.

La unidad de delitos sexuales es uno de los equipos más nuevos del Departamento de Policía de Irondale.

Colaboraron con el Departamento de Policía de Trussville y el Grupo de Recursos Covenant para aprender a ejecutar este tipo de operaciones encubiertas.

“Abordamos el problema, ojalá antes de que se convierta en un problema grave, para que en este tipo de situaciones no tengan que esperar a que llegue una pista y tener que realizar la investigación, y trabajar a partir de ella. Les estamos enseñando a ser proactivos y, en cierta medida, a perseguir a estos depredadores antes de que intenten explotar a nuestros hijos”, dijo Josh Moody, director de operaciones de Covenant Resource Group.

Miembros del departamento de policía actuaron de forma encubierta, haciéndose pasar por menores en línea, lo que condujo al arresto de siete personas que buscaban explotar a menores.

“Siempre que se realiza una operación como esa, se busca que no haya arrestos, se busca ser improductivo, se busca un ‘Bueno, fracasamos’. Eso es lo que nos hubiera encantado ver”, dijo Moody.

El teniente Hill dijo que, mientras estos hombres enfrentan cargos, esto debe servir de lección a los padres para que supervisen los teléfonos de sus hijos y sepan qué plataformas usan.

“No hay nada de malo en las redes sociales, ya saben, pero al final, son niños y no saben con quién hablan, y por eso es tan importante que los padres participen activamente y sepan exactamente con quién juegan ó chatean sus hijos”, dijo Hill.

El objetivo era ser proactivos para detectar actividades delictivas.

“Que se sepa que si viene a Irondale a causar que nuestros ciudadanos sean víctimas, lo buscaremos y lo procesaremos con todo el peso de la ley; eso es precisamente lo que hacemos”, dijo Hill.

Los sospechosos enfrentan cargos federales y se encuentran detenidos con una fianza de $80,000.