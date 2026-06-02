Arresto de Caleigh Millican en Oneonta por robo a anciana

Qué pasó : Una joven de 22 años fue detenida por la policía local tras ser acusada de hurtar y utilizar la tarjeta de débito de una mujer de la tercera edad.

: Una joven de 22 años fue detenida por la policía local tras ser acusada de hurtar y utilizar la tarjeta de débito de una mujer de la tercera edad. Por qué importa : El caso resalta la persecución penal de los delitos de explotación financiera y fraude dirigidos contra comunidades vulnerables.

: El caso resalta la persecución penal de los delitos de explotación financiera y fraude dirigidos contra comunidades vulnerables. El dato clave: La sospechosa realizó múltiples compras no autorizadas que acumularon un desfalco total superior a los 800 dólares.

Detención de Caleigh Millican por fraude financiero en Oneonta

Las autoridades de la policía de Oneonta ejecutaron el arresto de Caleigh Millican, una mujer de 22 años vinculada a un caso de fraude bancario. La detención se fundamentó en la sustracción de una tarjeta de débito perteneciente a una ciudadana de la tercera edad.

Según los registros judiciales del caso, el hurto de la credencial financiera se perpetró durante el pasado mes de mayo de 2026. Con el plástico en su posesión, la señalada efectuó transacciones de compra ilícitas en diversos establecimientos comerciales de la zona.

Cargos judiciales por explotación a adultos mayores en el condado de Blount

El caso penal quedó radicado formalmente ante los tribunales competentes del condado de Blount. La Fiscalía le imputó a la detenida un cargo por explotación financiera de personas mayores en segundo grado y otro por robo de propiedad en tercer grado.

Adicionalmente, Millican enfrenta cinco cargos específicos por el uso fraudulento de una tarjeta de crédito o débito tras el desfalco de más de $800. Los cuerpos de seguridad de Alabama mantienen abiertas las actas procesales para determinar el alcance total de los daños económicos.