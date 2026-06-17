Arresto en Alabama: Da’Shawn Womack enfrenta cargos penales

El jugador de fútbol americano Da’Shawn Womack fue arrestado en la ciudad de Auburn por peligro imprudente.

El incidente genera incertidumbre sobre el futuro deportivo del defensor de cara a la próxima temporada universitaria.

La cita legal ante el tribunal judicial del estado quedó programada formalmente para el próximo 13 de agosto.

Detalles sobre la detención de Da’Shawn Womack en Auburn

El destacado jugador universitario de fútbol americano Da’Shawn Womack fue arrestado por oficiales de policía a principios de este mes en el estado de Alabama. El reporte oficial de las autoridades locales detalla que la detención del deportista se concretó específicamente la noche del 6 de junio a las 10:25 p.m.

Los hechos que motivaron la captura ocurrieron mientras el atleta transitaba por la conocida avenida Shug Jordan Parkway. Tras confirmarse el incidente en la vía pública, los representantes de la institución universitaria de Auburn evitaron emitir comentarios o declaraciones institucionales ante los medios de comunicación.

Cargos según el Código Penal de Alabama y antecedentes de Womack

La legislación local tipifica el peligro imprudente bajo la sección 13A-6-24 de su estatuto legal, aplicable a conductas que expongan a terceros a lesiones físicas graves. La normativa de Alabama establece que esta infracción corresponde a un delito menor de Clase A, fijando la audiencia de Womack para el 13 de agosto a las 9 a.m.

El defensor nacido en Baltimore se había integrado al equipo de Auburn el pasado enero tras registrar un sólido paso por la escuadra de Ole Miss en la temporada 2025. Previo a su llegada al estado, el atleta inició su trayectoria en el circuito colegial jugando dos temporadas consecutivas para la universidad de LSU.