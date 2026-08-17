Arresto en Alabama de alumno por amenaza terrorista escolar

Un alumno de la Verbena High School fue arrestado por formular comentarios violentos contra alumnos y docentes.

La intervención de la Oficina del Alguacil del Condado de Chilton evitó posibles incidentes violentos dentro del plantel.

Dato clave: el menor fue procesado formalmente por el delito de amenaza terrorista en primer grado el 17 de agosto.

Detención de alumno por intimidación en Verbena High School

La Oficina del Alguacil del Condado de Chilton puso bajo custodia a un estudiante de Verbena High School tras detectar declaraciones alarmantes sobre posibles actos violentos dirigidos a la comunidad escolar.

Las investigaciones iniciaron el viernes 14 de agosto luego de que las autoridades tuvieran conocimiento del caso. El sospechoso fue inmediatamente separado del plantel como medida preventiva de seguridad.

Cargos penales y protocolos de seguridad en el Condado de Chilton

El lunes 17 de agosto, las autoridades formalizaron el procesamiento del menor de edad por el delito de amenaza terrorista en primer grado. La identidad del alumno se mantiene en reserva debido a su condición legal de menor.

El alguacil John Shearon destacó que la estrecha cooperación entre el personal escolar y los oficiales de recursos escolares (SRO) en Alabama resulta fundamental para reaccionar con rapidez ante emergencias.