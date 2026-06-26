Arresto en Alabama por asesinato capital de un joven de 18 años

Las autoridades capturaron a un hombre vinculado formalmente con un homicidio con arma de fuego ocurrido en Birmingham.

El caso judicial avanza tras años de pesquisas policiales por el ataque armado contra ocupantes de un automóvil.

El sospechoso enfrenta cargos graves de asesinato capital e intento de homicidio contra un menor de edad.

Detención de Damarion Owens por el crimen de Carson Road

La Policía de Birmingham concretó el arresto y procesamiento judicial de un individuo implicado directamente en un tiroteo mortal acontecido en la localidad. El acusado civil fue identificado en las actas oficiales del estado como Damarion Owens.

De acuerdo con las investigaciones preliminares recabadas, Owens abrió fuego contra la víctima, Kamorian Morris, provocando su deceso inmediato. El trágico incidente ocurrió en diciembre de 2022 en la cuadra 1400 de Carson Road.

Cargos adicionales de intento de asesinato en el condado de Jefferson

El informe de los tribunales estatales detalla que Morris se encontraba sentado en el interior de un vehículo al momento del ataque. El agresor no solo enfrenta la pena máxima por este homicidio calificado, sino imputaciones delictivas adjuntas.

Los documentos legales del territorio de Alabama confirman que el detenido sumó un cargo penal por el intento de asesinato de un menor. Esta segunda víctima sobrevivió a los disparos y recibió atención médica por lesiones que no comprometieron su vida.