Arresto en Alabama por porte de armas y disparos en Birmingham

La Policía de Birmingham detuvo a un joven de 20 años por portar armas prohibidas y disparar contra un automóvil desocupado.

La captura retira del entorno público un dispositivo ilegal de conversión a ametralladora en las inmediaciones de una biblioteca local.

Dato clave: el sospechoso enfrentará un proceso judicial bajo cuatro cargos criminales tras su ingreso a la cárcel del Condado de Jefferson.

Detención de sospechoso armado en sectores de Birmingham

Agentes del Departamento de Policía de Birmingham capturaron a Kristopher Owe-Earley, residente de 20 años, en la cuadra 4100 de 41st Place North. La intervención de las autoridades ocurrió cerca de la sucursal de Inglenook de la Biblioteca Pública de Birmingham, en el estado de Alabama.

Las investigaciones oficiales califican al detenido como un delincuente violento tras sorprenderlo en posesión de armamento adaptado sin autorización legal.

Cargos judiciales e ingreso al penal del Condado de Jefferson

Owe-Earley enfrenta imputaciones por disparar hacia un vehículo desocupado, posesión ilegal de un dispositivo para convertir armas en ametralladoras y portación de arma de fuego por persona prohibida. Asimismo, se le acusa de usar una identidad falsa para eludir el procesamiento legal.

Posterior al operativo de arresto concretado el sábado 15 de agosto, el detenido fue trasladado e ingresado a la cárcel del Condado de Jefferson.