Arresto en Alabama por tiroteo armado en Autopista 280

Qué pasó : La Policía de Birmingham arrestó a un joven involucrado en un violento tiroteo que dejó a un hombre gravemente herido.

: La Policía de Birmingham arrestó a un joven involucrado en un violento tiroteo que dejó a un hombre gravemente herido. Por qué importa : La captura resuelve un incidente armado ocurrido en una concurrida vía pública que generó alarma en la comunidad local.

: La captura resuelve un incidente armado ocurrido en una concurrida vía pública que generó alarma en la comunidad local. El dato clave: Rico Braxton, de 21 años, fue detenido y enfrenta cargos formales por intento de asesinato.

Detención de sospechoso por intento de asesinato en Birmingham

La Policía de Birmingham concretó el arresto sin incidentes de un sospechoso vinculado a un tiroteo en Alabama. Las autoridades identificaron al detenido como Rico Braxton, de 21 años y residente de Bessemer, quien ya enfrenta acusaciones por intento de asesinato.

El hecho violento tuvo lugar el pasado 14 de julio en la cuadra 3100 de la Autopista 280. Durante el ataque, un hombre sufrió lesiones de gravedad, lo que desencadenó una investigación policial inmediata en la zona.

Ingreso en la Cárcel del Condado de Jefferson

Tras su detención por parte de los oficiales locales, el acusado fue trasladado a las instalaciones policiales correspondientes. Actualmente, Rico Braxton permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Jefferson mientras avanza el proceso legal en su contra.

Los agentes confirmaron que la aprehensión del imputado se llevó a cabo sin que se registraran mayores altercados. El caso continúa bajo la jurisdicción judicial del estado para determinar las responsabilidades penales sobre el ataque armado.