Arresto en Alabama tras ingresar contrabando con un dron

Qué pasó: Un hombre fue detenido tras intentar introducir un dron y una lona con sustancias ilícitas y tecnología en un centro penitenciario.

Un hombre fue detenido tras intentar introducir un dron y una lona con sustancias ilícitas y tecnología en un centro penitenciario. Por qué importa: El caso evidencia el uso creciente de tecnología aérea no tripulada por parte de redes criminales para vulnerar la seguridad de las prisiones estatales.

El caso evidencia el uso creciente de tecnología aérea no tripulada por parte de redes criminales para vulnerar la seguridad de las prisiones estatales. El dato clave: Las autoridades incautaron tres libras de marihuana, 400 mililitros de narcóticos sintéticos y 36 teléfonos celulares destinados a los reclusos.

Decomiso de drogas y tecnología en la Instalación Correccional Donaldson

El Departamento de Correcciones de Alabama frustró un sofisticado intento de suministro ilegal en la Instalación Correccional Donaldson, ubicada en Bessemer. Un oficial de la unidad K-9 localizó un vehículo aéreo no tripulado y un paquete sospechoso tras recibir una denuncia sobre movimientos inusuales en propiedad estatal.

La intervención permitió asegurar una lona negra que contenía múltiples artículos prohibidos de alto valor en el mercado negro penitenciario. Entre los elementos decomisados se encontraban narcóticos sintéticos, productos de tabaco variados, 38 cables de cargador y siete pares de gafas de sol inteligentes.

Captura del sospechoso y cargos por conspiración criminal

La policía de Heflin interceptó el automóvil del sospechoso en plena fuga gracias a la descripción aportada por un testigo clave. El conductor del vehículo, identificado por los investigadores como David Anderson, fue trasladado inicialmente a la Oficina del Sheriff del Condado de Cleburne para su respectivo interrogatorio.

Los agentes investigadores imputaron al detenido el cargo de conspiración para promover el contrabando en prisión, ordenando su reclusión inmediata en la Cárcel del Condado de Jefferson. Los estamentos judiciales mantienen la investigación abierta ante la alta probabilidad de formular cargos adicionales en los próximos días.