Arresto en Birmingham por robo e irrupción en vehículo

La Policía de Birmingham detuvo a Lindsey White y Martika Woods por un caso de robo.

Ambas enfrentan cargos graves de robo de propiedad en primer grado e irrupción ilegal en un vehículo.

Las sospechosas de 36 años fueron arrestadas por la Unidad de Supresión de Robos el 11 de agosto.

Investigación por robo en Birmingham concluye con dos detenidas

La Unidad de Supresión de Robos de la Policía de Birmingham detuvo a dos sospechosas tras una investigación sobre hurtos cometidos en la zona urbana. El arresto se efectuó el pasado martes 11 de agosto.

Las autoridades identificaron a las acusadas como Lindsey White y Martika Woods, ambas de 36 años. Ambas fueron ingresadas en la Jefferson County Jail tras el operativo judicial.

Cargos judiciales y detalles del incidente en Alabama

Las imputadas enfrentan cargos formales por robo de propiedad en primer grado e irrupción ilegal en un vehículo de motor. Las acusaciones se desprenden de un incidente ocurrido en el estado de Alabama.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos delictivos tuvieron lugar en la cuadra 500 de la calle 19 South el lunes 20 de julio. El caso permanece bajo la jurisdicción de la Jefferson County Jail.