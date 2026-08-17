Arresto en Cullman tras intervención policial por drogas

El Departamento de Policía de Cullman detuvo a un residente local tras una parada de tráfico nocturna.

El operativo permitió la incautación de sustancias ilícitas de anfetamina y parafernalia para su comercialización.

Dato clave: la intervención se llevó a cabo alrededor de las 9:30 p.m. del domingo 16 de agosto en la vía pública.

Intervención policial nocturna en la autopista de Cullman

Un control vehicular de rutina derivó en la detención de Jason Watwood, un residente de la localidad de Cullman. Un oficial del Departamento de Policía de Cullman le ordenó detenerse mientras transitaba por Alabama Highway 157 a las 9:30 p.m. del domingo 16 de agosto.

Durante la revisión del vehículo, los agentes descubrieron que el conductor llevaba consigo sustancias ilícitas clasificadas como anfetaminas.

Cargos penales por posesión y distribución de sustancias

Tras el hallazgo de los estupefacientes, las autoridades procedieron con el arresto inmediato del sospechoso en el lugar de los hechos. El detenido fue procesado por cargos graves que incluyen la distribución e intención de comercializar sustancias controladas.

Adicionalmente, se le formularon acusaciones por posesión ilegal de parafernalia de drogas, quedando bajo custodia de las autoridades locales de Alabama para responder ante la justicia estatal.