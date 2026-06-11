Arresto en el condado de Hale por falsificación y fuga de prisión

Qué pasó: Dos mujeres fueron arrestadas tras organizar la evasión de una de ellas de una prisión local mediante documentación apócrifa.

Por qué importa: El caso expone fallas de seguridad carcelaria y motivó una investigación exhaustiva sobre todos los nexos internos del recinto penitenciario.

El dato clave: La liberación ilegal ocurrió el pasado 11 de mayo utilizando una orden judicial falsa con el nombre de un juez adjunto.

Detención de las sospechosas de planificar la fuga carcelaria

La Oficina del Sheriff del Condado de Hale confirmó la captura de Ellory Kate Johnson y su supuesta madre, Debra Alexander Nichols. Ambas mujeres eran activamente buscadas por la justicia local tras evadir los controles de seguridad del centro de detención.

El arresto definitivo se concretó el jueves 11 de junio, de acuerdo con el informe de las fuerzas del orden en Alabama. Las sospechosas enfrentan cargos graves que incluyen robo de servicios en primer grado y fuga en primer grado.

Utilizaron una orden judicial falsificada para burlar a los oficiales

La fuga se originó el 11 de mayo cuando Johnson se encontraba recluida en la prisión del condado. En esa fecha, Nichols entregó al personal penitenciario un documento apócrifo que portaba el nombre de un juez de circuito adjunto para autorizar la liberación.

La policía detalló que esta acción facilitó de manera directa e ilegal la salida de la reclusa del establecimiento judicial. Tras las capturas, las autoridades locales procederán a revisar de forma estricta cada comunicación, llamada o contacto que Johnson mantuvo dentro de la cárcel.