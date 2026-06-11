Arresto en Homewood: Procesan a hombre por delitos sexuales

Qué pasó : Un gran jurado procesó formalmente a Chase Womble, un residente de Georgia, por múltiples cargos de abuso sexual infantil.

: Un gran jurado procesó formalmente a Chase Womble, un residente de Georgia, por múltiples cargos de abuso sexual infantil. Por qué importa : El sospechoso viajó de forma interestatal para encontrarse con la víctima, activando las alertas de los cuerpos de seguridad locales.

: El sospechoso viajó de forma interestatal para encontrarse con la víctima, activando las alertas de los cuerpos de seguridad locales. El dato clave: Documentos oficiales revelaron que la víctima afectada en este caso de agresión tiene una edad de entre 12 y 16 años.

Detalles judiciales sobre el arresto de Chase Womble en el condado

Un ciudadano del estado de Georgia enfrenta un proceso judicial severo tras ser detenido por las autoridades locales en la comunidad de Homewood, Alabama. El dictamen formal fue emitido por un gran jurado el pasado mes de mayo.

Los cargos criminales que pesan en contra del imputado, identificado como Chase Womble, constan de cinco acusaciones graves. Entre los delitos imputados destacan dos cargos de violación, dos cargos de sodomía y uno por viajar con fines de explotación sexual.

Cronología del operativo policial en el área de Edgewood

La captura del sospechoso se efectuó originalmente durante el pasado mes de marzo. El operativo estuvo completamente a cargo del Departamento de Policía de Homewood, cuyos oficiales localizaron y detuvieron al individuo en la zona residencial de Edgewood.

Los reportes de la corte ratificaron la vulnerabilidad de la víctima, quien cuenta con una edad de entre 12 y 16 años. Los tribunales del estado mantienen el expediente abierto para dar continuidad a las siguientes etapas procesales del juicio penal.