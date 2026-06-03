Arresto en Huntsville tras intento de robo con cuchillo

Un hombre fue detenido por las autoridades locales luego de amenazar a una persona con un arma blanca en un intento de asalto.

La rápida intervención policial evitó lesiones en la víctima y permitió recuperar la pertenencia que había sido sustraída.

El sospechoso enfrenta cargos graves de robo en primer grado tras ser ingresado en prisión.

Detalles del asalto con arma blanca en West Side Square

Un despliegue de seguridad se registró en el estado de Alabama tras recibir alertas sobre un altercado en la vía pública. Agentes oficiales se trasladaron de inmediato a la cuadra 200 de West Side Square alrededor de la 1:00 p.m. para atender la emergencia reportada.

Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron que un individuo identificado como Chadwick Larwin Wilbourn, de 43 años, abordó a la víctima. El sujeto utilizó un cuchillo para amedrentar a la persona y robar un accesorio de su bicicleta.

Captura del sospechoso y cargos en el condado de Madison

El Departamento de Policía de Huntsville (HPD) desplegó un patrullaje en los alrededores que permitió localizar rápidamente al presunto agresor. Wilbourn fue interceptado por los oficiales mientras transitaba en la cuadra 100 de South Side Square.

La víctima no sufrió heridas físicas durante el incidente y logró recuperar el objeto robado gracias a la acción policial. El detenido fue trasladado e ingresado formalmente en la cárcel del condado de Madison bajo el cargo de robo en primer grado.