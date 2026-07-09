Arresto en Huntsville tras persecución por robo con cuchillo

Un hombre fue detenido tras asaltar una tienda, amenazar a los empleados e iniciar una intensa fuga automovilística en el noroeste de la ciudad.

La persecución policial terminó sin heridos graves, facilitando la captura inmediata del sospechoso por las fuerzas de seguridad locales.

El implicado impactó tres patrullas de policía antes de ser ingresado formalmente en la prisión del condado.

Detalles del asalto en Home Depot y la respuesta policial en Huntsville

El Departamento de Policía de Huntsville (HPD) capturó a un sospechoso tras un violento altercado comercial y una persecución vehicular. Las autoridades identificaron al individuo como Jimmy Lewis Price Jr., de 58 años de edad.

El incidente comenzó en la sucursal de Home Depot ubicada en Memorial Parkway, donde el acusado sustrajo diversos artículos de mejoras para el hogar. Al ser sorprendido por los trabajadores del establecimiento, el hombre los amenazó utilizando un cuchillo.

Consecuencias de la persecución vial y cargos judiciales en Alabama

Tras huir de la tienda, los oficiales ubicaron el vehículo de Price, desatando un seguimiento de emergencia. Durante la huida por la zona noroeste, el sujeto condujo de forma errática y colisionó contra tres patrullas del HPD.

A pesar de los múltiples impactos vehiculares, las autoridades locales confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el operativo de captura. El detenido fue trasladado a la cárcel del condado de Madison, en el estado de Alabama, enfrentando cargos por robo en primer grado e intento de eludir a la autoridad.