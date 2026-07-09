Arresto en Montgomery por tiroteo mortal de dos jóvenes

Un joven de 19 años fue capturado y acusado por un tiroteo múltiple ocurrido cerca de una estación de servicio en Montgomery.

El ataque violento dejó un saldo de dos víctimas fatales y otras dos personas heridas que requirieron hospitalización urgente.

El principal sospechoso enfrenta cargos graves de asesinato capital y permanece encarcelado en una prisión de Alabama sin derecho a fianza.

Detienen al sospechoso del doble homicidio en Eastern Boulevard

Las autoridades policiales capturaron a Dantrail Ladarrious Jones en relación con la balacera ocurrida el pasado 20 de junio. El Departamento de Policía de Montgomery (MPD) confirmó que el presunto agresor enfrenta cargos de asesinato capital y agresión en primer grado.

El trágico incidente se desató alrededor de las 6:30 p.m. en la cuadra 1300 de Eastern Boulevard. Las llamadas de emergencia alertaron a los patrulleros locales, quienes desplegaron un operativo inmediato al llegar a la escena del crimen.

Víctimas identificadas y situación judicial del detenido en Alabama

En el lugar del tiroteo fue localizado sin vida Sa’Vion Gilchrist, un joven de 18 años de edad. Poco después, los investigadores descubrieron el cuerpo de la segunda víctima, Demarion Calhoun, de 20 años, en la cuadra 5600 de Carmichael Road.

El arresto de Jones se concretó gracias a una operación conjunta con el Grupo de Tareas de los Alguaciles de los Estados Unidos. El acusado fue ingresado formalmente en el Centro de Detención del Condado de Montgomery, ubicado en el estado de Alabama, donde permanece bajo custodia.